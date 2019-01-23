За день в Петербурге убрали рекордное количество снега

В течение 22 января сотрудникам коммунальных служб удалось вывезти рекордное по меркам нынешней зимы количество снега за день - 67 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает официальный сайт Смольного со ссылкой на председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

Снег накануне вывозили со всего города - в отчете упоминаются названия улиц, относящихся к северной, южной частям города, Петроградской стороне, Васильевскому острову, Юго-Западу и историческому центру

Всего же с начала зимнего сезона в городе утилизировано уже более одного миллиона кубометров снега.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, метель в городе пока "не планирует" заканчиваться, в то время как качество уборки улиц, дворов и крыш регулярно вызывает нарекания не только от противников Смольного, но и от его официальных представителей.

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