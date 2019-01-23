Смольный решил пополнить запас "лопат Беглова"

Администрация губернатора Северной столицы разместила тендер на покупку 20 лопат стоимостью почти 18 тысяч рублей, свидетельствует информация, размещенная на портале госзакупок.

Исходя из обозначенной суммы, стоимость одного инструмента получается практически эквивалентной цене того, что Александр Беглов в назидание подарил городским чиновникам, не справившимся с зимней уборкой города. Вручил действующий градоначальник, напомним, лопату финской марки Fiskars со своей фамилией, вырезанной на черенке. Данное обстоятельство и послужило поводом для возникновения мема "лопата Беглова".

Согласно техзаданию к закупке, администрации необходимы 10 штыковых и 10 совковых лопат. Информация о возможном наличествовании на черенках приобретаемых инструментов инициалов врио отсутствует.

Добавим, вняв назиданию городского главы, с такими "лопатами Беглова" уже успели показать себя в работе муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР.

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