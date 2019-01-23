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17:35

Альбац: Преследование "Открытой России" - месть Ходорковскому за его расследования

Обыски и задержания активистов организации "Открытая Россия", основанной политиком Михаилом Ходорковским, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац напрямую связывает с тем, что его сотрудники провели удачное расследование убийства трех российских журналистов в Центральной Африке. Таким образом, власть мстит бывшему владельцу компании ЮКОС за то, что он бросает тень на людей, приближенных к Кремлю, а именно на бизнесмена Евгения Пригожина, который играет в резонансном материале ключевую роль, заявила журналистка "Эху Москвы".

То есть, на каждое действие Ходорковского следует ответка, они его по-настоящему боятся. Посмотрите, что они творят с этим «МБХ медиа», которое по любому поводу закрывают или блокируют зеркала, вообще не имея никакого основания этого делать. 

Евгения Альбац

В ситуации гонений на инакомыслящих женщина удивляется бездействию тех структур, для которых защита преследуемых является прямой обязанностью. Наиболее показательно, по ее мнению, молчание по поводу заключения в изолятор активиста "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко.

"Никак не могу понять, почему я ничего не слышу от Совета по правам человека. Там же он просто должен весь встать и сказать: «Ребята, вы что, с ума сошли? Как это можно мать двоих детей засунуть в ИВС непонятно, на каком основании. Потому что следователь не успел передать дело в суд? Это что такое?", - воскликнула Альбац.

Ранее свои подписи в поддержку структуры Ходорковского оставили писатель Виктор Шендерович, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарёв, политики Илья Яшин, Лев Шлосберг, Дмитрий Гудков.

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19:02    
+100500

17:48    
Сколько ещё российские власти будут терпеть русофобские выходки и подрывные действия этого жидомасонского детища "Открытая Россия"? Срочно необходимо прикрыть!

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