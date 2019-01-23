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17:45

Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил отправить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко под домашний арест на месяц и 25 суток по делу об участии в функционировании признанной "нежелательной" на территории РФ организации (ст. 284.1 УК РФ).

По сообщению Telegram-канала "Правозащита Открытки", защита женщины настаивала на том, чтобы её отпустили под залог в 500 тысяч рублей.

Шевченко воспитывает троих несовершеннолетних детей. 

В поддержку члена "Открытой России" выступили видные российские правозащитники, политики, журналисты, общественники. Вмешаться обещал и президентский Совет по правам человека.

Дело в отношении Шевченко - первое возбужденное в РФ за участие в деятельности "нежелательной" организации. При этом, в самом движении не единожды подчеркивали, что на территории государства "Открытая Россия" зарегистрирована официально, и никакого спонсирования из-за рубежа у неё нет.

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19:05    
Эта мерзость ещё и размножается ! Тогда сиди дома и занимайся детьми, паскудина !

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