После угроз в адрес ЛГБТ-гостей "Эхо Москвы" в Ярославле отменило эфир

В Ярославле запланированная встреча журналистов с активистами ЛГБТ-движения в радиоэфире местного филиала "Эха Москвы" сорвалась, о чем сообщила на своей странице в Facebook главный редактор этого СМИ Людмила Шабуева.

По ее словам, в комментариях под анонсом передачи стали появляться агрессивные анонимные реплики, представлявшие собой угрозы физической расправы и заверения в том, что гости эфира пожалеют о своем визите на радиостанцию.

В 2018-м году чаще, чем в других регионах, на ущемление своих прав жаловались представители сексуальных меньшинств в Чечне, что должно было стать одной из тем разговора в ярославской студии. "Новая газета" выпустила расследование, повествующая о преследовании геев на Кавказе и даже об их убийствах. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалов. Глава Чечни Рамзан Кадыров всю изложенную в материале фактологию последовательно отрицал.