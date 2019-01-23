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18:50

Петербуржцы ранжировали самые значимые события в сфере благоустройства

Жители Северной столицы выбрали самые, по их мнению, знаковые и важные моменты, облагородившие облик города в 2018 году. Опрос проводил комитет комитет по благоустройству на своей странице "ВКонтакте".

На первой строчке рейтинга - реновация 573 дворов и 19 общественных пространств города. На втором месте - озеленение: в 2018 году силами садовников и всех желающих горожан на просторах Петербурга появилось 12 тысяч новых деревьев. И, наконец, третью позицию общественного рейтинга комблага занимает рекультивация мусорного полигона "Новосёлки".

Следует напомним, что согласно внесённой врио градоначальника Александром Бегловым поправке в 2019 году на дальнейшую реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" выделено 2,5 млрд рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:21    
туфта полная.

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