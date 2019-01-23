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19:26

Политолог Рогов уверен, что приключения Рыбки не стоят оказываемого им внимания

Злоключения девушки из эскорта Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), попавшей в центр политического скандала в 2018-м году, к неудовольствию политолога Кирилла Рогова, оттеняют по-настоящему серьезные и более драматичные события, о чем он написал в собственном Facebook. Ее силовое задержание в транзитной зоне московского аэропорта он оценил как "дурацкое", освобождение - как "счастливое", и, несмотря на пожелание добра, автор с досадой признал: настоящие репрессии, происходившие в те же самые дни, остались без заслуженного внимания. Под "аутентичными" политическими гонениями он подразумевает обыски у активистов "Открытой России" и суды над ними. Вместе с тем, замечает публицист, на фоне Насти Рыбки забываются и другие важные дела, в чем сама она не виновата.

Сидят в СИЗО и под домашним арестом фигуранты «Седьмой студии» — по делу полной копеечной туфты, но политически важного своим демонстративным эффектом (приструнить богему). Опять зависла тень над «Мемориалом». Продолжается дело «Нового величия» — нового образца нквдшных практик.

Кирилл Рогов

К перечисленным выше делам, уже находящимся в производстве, политолог присовокупил угрозу принятия закона, призванного наказывать тех, кто критикует государство, его представителей и символику в интернете, иницированного сенатором Андреем Клишасом.

В связи с этим радость некоторых общественных деятелей от благополучного вызволения Рыбки из заключения Рогов сравнивает с "детским утренником на день милиции".

После таиландского изолятора, где Вашукевич провела почти год по обвинению в проведении незаконных секс-тренингов, ее задержали уже в Москве, "перехватив" по пути в родную Белоруссию, однако спустя двое суток отпустили, не предъявив обвинения.

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