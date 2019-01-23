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23 января, 20:26

На территории Покровской больницы появится памятник блокаднице

Закладка памятника, призванного стать олицетворением ленинградской блокадницы, ее собирательным образом, на территории Покровской больницы на Васильевском острове, состоится 24 января, сообщили в агентстве "Интерфакс".

Идея установить памятник блокаднице была озвучена в 2017 году. "Женщина в блокаду - это и регулировщица Дороги жизни, и сестра милосердия, рабочая, артистка, врач", - говорила одна из инициаторов проекта, президент региональной общественной организации "Женщины и экономика Санкт-Петербурга" Надежда Линева, отметив, что центральным образом скульптуры должна стать женщина-мать.

На торжественной закладке памятника будут прочитаны стихи военного времени, торжественное возложение венка, прозвучит музыка В.В. Плешака - заслуженного деятеля искусств России. Будет зачитано   поздравление спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. На мероприятии ожидается присутствие главы местной администрации МО "Черная речка" Сергея Сафронова, чей муниципалитет располагается не менее чем в 6,5 километрах от места событий.

Планируется, что в законченном виде памятник предстанет перед горожанами в День Победы, 9 мая.



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23 января, 22:07    
Не уловил - кого и с чем, по мнению автора, будет поздравлять Макаров???

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