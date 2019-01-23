Побег из Мариинского дворца

На заседании Законодательного собрания 23 января врио губернатора Петербурга Александр Беглов представлял депутатам шестерых кандидатов в вице-губернаторы. Парламентское большинство одобрило каждого из них. В процессе обсуждения звучало слово «хайпануть». Но глава города его не услышал. Он пробыл в Мариинском дворце около 10 минут и покинул его как раз в тот момент, когда депутат Максим Резник назвал его с трибуны «атаманом» и неподходящим для Петербурга кандидатом.

Говорящая фамилия

Большой скандал в Мариинском дворце начинался спокойно и трогательно. Пришедший в сопровождении претендентов в вице-губернаторы градоначальник Беглов лично и от имени членов городского правительства поздравил с днями рождения лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова и депутата «Единой России» Юлию Мартемьянову. После – заявил, что готов лично работать на заседаниях парламентских комиссий. Будущих вице-губернаторов глава города охарактеризовал как своих единомышленников, которые родились в Петербурге и знают проблемы города.

Первым представили Эдуарда Батанова, уже руководившего петербургским комитетом финансов, а теперь призванного в Смольный курировать вопросы транспорта и инвестиционной политики. Он ответил на несколько вопросов от депутатов, а потом уступил место желающим выступить парламентариям. Первым взял слово представитель фракции Партия роста Максим Резник, поделившийся общим впечатлением от проведенных накануне встреч с претендентами на места в правительстве.

- Мы встретились со всеми кандидатами представленной команды, и мое личное впечатление заключается в том, что они более способные, чем те, кого они собираются заменить. Но признаюсь, что это не сложно, - заявил Резник с трибуны. – На что будут направлены эти способности? На реализацию какой политики? В этом смысле главное зависит от капитана команда. Ну или от атамана команды в этом случае. Я не буду поддерживать ни одного из представленных кандидатов, просто потому, что, уважаемый Александр Дмитриeвич, я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу.

После этих слов Беглов поднялся со своего места, на ходу показал спикеру Вячеславу Макарову на часы и направился в сторону выхода из Большого зала Мариинского дворца. Резник бросил в спину главе города:

- Ну вот вы даже не хотите слушать. Очень жаль. Но, тем не менее, я буду говорить, потому что обращаюсь к избирателям.

На лице стремительно покидавшего зал заседаний Беглова это не вызвало никаких эмоций. Когда глава города уже вышел в коридор, Резник рассуждал уже о европейском пути Петербурга:

- В своей программной фразе Александр Дмитриeвич сказал, что считает главным защиту населения от влияния Запада. Я считаю, что в этой фразе всё не подходит Петербургу. Этот город был создан под влиянием Запада. Выражаясь терминологией Александра Дмитриeвича, сознание человека, который создал город , находилось под влиянием Запада. Если бы его сознание защитили стрельцы, то этого города просто бы не было.

Позже представители аппарата главы города сообщили журналистам, что внезапный уход Беглова связан только с плотным графиком градоначальника.

«На этой неделе график Беглова исключительно плотный, и он должен был уехать на другое мероприятие. Час правительства в Заксобрании традиционно назначается в 13-00, в этот раз время сместили на 10-30», - цитирует представителя Смольного «Интерфакс».

Позже на сайте городской администрации появилась информация, что глава города принял участие в открытии музея блокадной медицины.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, выступая на брифинге, также подтвердил, что, согласно регламенту заседания, Беглов имел полное право покинуть зал после представления кандидатур вице-губернаторов. Сидевшая в первом ряду парламента коммунистка Ольга Ходунова в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру рассказала, что ей показалось, что глава города ушел не из-за критики депутата.

- Перед уходом он показал на часы. Он же не будет два с половиной часа сидеть. Но я согласна, что он ушел не вовремя, и выглядело это плохо. Критику нужно выслушивать. С другой стороны эта критика была общей. Речь шла о неприятии личности, о том, что эта личность не является питерской. Не знаю, это спорный вопрос, - считает депутат.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский уверен, что даже если Беглов спешил, ему следовало предупредить об этом депутатов:

- Если у него были срочные дела, то ничего ему не мешало, представляя вице-губернаторов, сказать, что он не сможет присутствовать при обсуждении. Никто бы не обиделся. Но выглядело все так, как будто Александр Дмитриeвич, не желая слышать критику, покинул зал. Это доказательство определенной слабости.

«Чаша весов Беглова»

Кандидатуры новых вице-губернаторов были объявлены в Заксобрании утром в понедельник, 21 января. С понедельника по среду претенденты встречались с фракциями. При этом причины увольнения бывших вице-губернаторов и достоинства новых парламентариям никто не объяснял. Руководитель фракции КПРФ Ходунова назвала такое отношение исполнительной власти к Заксобранию «формально-административным» и «пренебрежительным».

Сразу несколько депутатов накануне пленарного заседания говорили ЗАКС.Ру, что намерены спросить 23 января у главы города о причинах глобальных изменений в правительстве. Но Беглов внезапно ушел, лишив их этой возможности.

Депутат Вишневский в самом начале заседания заявил с трибуны, что знает некоторых будущих вице-губернаторов с положительной стороны, но голосовать за них не будет.

- Я голосовал против всех кандидатов из системных соображений. Я крайне недоволен подходом. Тем, как был сделан процесс согласования, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский.

Тем не менее, спикер парламента Вячеслав Макаров просил своих коллег поддержать Беглова и его будущих замов. Выступая с трибуны, он заявил, что ушедший из зала глава города не нуждается в защите, поскольку «он защищен своей биографией и своим мужеством». Вместе с тем, председатель парламента отметил, что президент Владимир Путин назначением Беглова на должность врио губернатора сказал: «Я имя свое и свой авторитет кладу на чашу весов Беглова».

Абсолютное большинство депутатов прислушалось к призыву спикера и проголосовали за всех представленных кандидатов. Владимиру Княгинину, который будет курировать вопросы науки и профессионального образования, даже не стали задавать вопросы. У остальных спрашивали примерно то же самое, что и накануне во время встреч с фракциями, и получали от будущих чиновников примерно такие же ответы.

Выделялся только депутат Резник, который, каждый раз выходя на трибуну, продолжал критическую речь в адрес Беглова. Резник вспомнил все болевые точки нового градоначальника: некачественную уборку улиц от снега, задержания участников одиночных пикетов, сложности с согласованием публичных мероприятий, игнорирование встреч с депутатами, уничтожение свободной прессы, пиар главы города в недавно появившихся Telegram-каналах и на региональном телевидении. Депутат раз за разом акцентировал внимание, что Беглов молча ушел с заседания и не стал отвечать на критику.

- Мне печально, что человек, претендующий на пост губернатора, не способен слушать критику, - заявил Резник.

«Хайпожоры» и «финансовые группы»

Последней из кандидатов в вице-губернаторы перед депутатами предстала руководитель аппарата Беглова Любовь Совершаева. Она единственная из всех претендентов на место в правительстве воспользовалась правом самой обратиться к парламенту. В своем обращении потенциальный первый зам главы города встала грудью за репутацию своего начальника и обвинила депутатов Резника и Вишневского в желании «хайпануть»:

- Уважаемые господа, на молодежном сленге это называется «хайпануть», жестко навязать свое мнение. Хайпануть – это самое простое, что вы могли сегодня сделать. Если вы не способны вести диалог, реализовать то, что вы считаете необходимым реализовать в жизни петербуржцев, остается только себя рекламировать.

Она заявила, что ни один градоначальник не напишет стратегию развития города за сто дней, а не один кандидат в вице-губернаторы за три дня хождения по фракциям не ответит на все вопросы депутатов.

В поддержку Совершаевой выступил единоросс Андрей Анохин. Он признался, что был готов помогать ей отбиваться от Резника, но увидел, что она сама отражает все атаки. Недолгое пребывание Беглова на пленарном заседании единоросс объяснил тем, что главе города надо работать, а критику оппозиции – желанием выслужиться перед некими финансовыми группами.

- Они наводят только на мысль о том, что ряд коллег, к сожалению, нужно проверить на политическую коррупцию. Похоже на то, что ряд представителей оппозиции представляют не интересы горожан, а определенных финансовых групп, - заявил единоросс.

Позже в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Анохин объяснил, что давно наблюдает за оппозиционными депутатами и обнаружил, что те активизируют свою критику только в моменты перемен во властных структурах. Это депутат связывает с заинтересованностью неизвестных лиц, желающих повлиять на политическую жизнь Петербурга.

- Я узнал, что во времена работы [бывшего вице-губернатора] Игоря Албина ближайшее окружение Оксаны Дмитриевой работало в подконтрольных Албину подразделениях. Не происходило никакой критики состояния дорог, несдачи объектов капитального строительства. А сейчас мы видим определенный всплеск оппозиции. Я считаю, что в городе кому-то выгодно дестабилизировать политическую ситуацию. С моей точки зрения, оппозиция является инструментом экономических групп, которые хотят оказать давление на общественно-политическую жизнь города, - прокомментировал Анохин.

В своем последнем выступлении по поводу кандидатур вице-губернаторов депутат Резник не стал отвечать на претензии Анохина, но обстоятельно высказался по поводу критики Совершаевой:

- На выступления Андрея Юрьевича реагировать не буду. Тут просто прогиб засчитают и все. Любовь Павловна, я не против диалога. Даже охотно понимаю, что вы скорее всего победите на этих выборах. Но если даже сейчас все воспринимается так, что мы тут как будто какая-то помеха, то что же будет, когда вы победите?

В итоге ЗакС одобрил кандидатуры всех шести кандидатов в вице-губернаторы: Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Максима Шаскольского, Владимира Княгинина, Николая Линченко и Любови Совершаевой. Глава города Александр Беглов вечером 23 января нашел в своем напряженном графике время, чтобы подписать распоряжение о их назначения. Работу в Смольном чиновники начнут уже 24 января.

Сергей Еремеев

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