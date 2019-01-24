Кадыров назвал беспочвенными разговоры о "прощенных" жителям Чечни долгах за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СМИ и политики вводят людей в заблуждение, говоря о списании долгов за газ жителям республики на 9 млрд рублей, и упрекнул тех, кто предложил сделать так же в других регионах, в превращении проблемы в шоу.

«Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее», - говорится в заявлении Кадырова на сайте правительства Чечни.

Он отметил, что некоторые политики и СМИ «стали призывать регионы» списывать задолженности населения за газ. По его мнению, «отдельные из них превратили данную проблему в шоу». Кадыров утверждает, что разговоры о списанных 9 млрд рублей долгов с жителей Чечни беспочвенны и «вводят в заблуждение» россиян, поскольку в решении суда «нет ни одного слова о сумме».По его словам, «Газпром межрегионалгаз Грозный» установит точную сумму долга, накопившегося за период в девять лет.

Кадыров также напомнил, что в Чечне долгое время не велся учет потребителей газа, и в списки попали те, кто уехал или погиб в ходе военых действий, а задолженность за непотребленный газ начислялась на нежилые или разрушенные дома.

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться», - заключил Кадыров.

18 января Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей, признав долги «безнадежными к взысканию». Требования поступить так же с долгами в других регионах прозвучали также в Смоленской, Липецкой областях и Чувашии. В Петербурге с подобной просьбой к врио губернатора обратились депутаты ЗакСа.