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10:36

Правительство одобрило законы о фейках и неуважении к власти в интернете

Правительство одобрило законопроекты о запрете на распространение фейковых новостей и на неуважительные высказывания о власти в интернете, передает РИА «Новости».

В отзыве на закон о фейковых новостях кабмин указал, что следует уточнить перечень органов, которые будут составлять протоколы об административных правонарушениях за подобные действия. Об этом же говорится в отзове на закон о наказании за оскорбления в адрес власти в интернете.

Отзывы правительства были условием для рассмотрения законопроектов на ближайшем пленарном заседании Госдумы. Оно состоится в четверг, 24 января.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

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10:58    
"следует уточнить перечень органов, которые будут составлять протоколы"
Планируется, что протоколов будет ну очень много, т.к. власть не уважают и ругают большинство россиян.
А "органы" будут плодиться, как кролики.

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