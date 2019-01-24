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12:20

"Красивый Петербург" оценит уборку снега, проведя большой рейд

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" намерены провести 25 января большую инспекцию, посвященную качеству зимней уборки, сообщается в их паблике "ВКонтакте". Формальным основанием для этого стало то, что ранее Смольный обещал полностью очистить город от снега 24 января.

"А пока что в центре жители дают названия сугробам имена, ответственных за уборку города: сугроб Беглова, куча Бондаренко, утёс Рублевского", - иронично говорится в объявлении.

В "Красивом Петербурге" также указывают на то, что в интернете резко возросло число комплиментарных комментариев, касающихся работы коммунальных служб, порой совпадающих "слово в слово", что вызывает у активистов большие сомнения в искренности и оригинальности написанного.

Отметим, что необычайно снежная зима 2019-го года привела к тому, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и вполне  лояльные чиновники.

Всего с начала января успели вывезти и утилизировать свыше одного миллиона кубометров снега.

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Скриншот: "Красивый Петербург"



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15:08    
13:16
А ты ещё что за олень обтруханный? На кого гонишь? Совсем рамсы потерял. Паходу авторитетная тёрка и реальная предъява, конкретный толковняк. А твой номер - 16, и что б прикусил, залепил и быро на цирлах дёрнул на своё место.

13:37    
Иван Логвиненко, ты чтоше?

13:16    
этим бездельникам из красивого петербурга явно нечем заняться. Лучше бы работу нашли. чем дешевых суперменов изображать

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