"Красивый Петербург" оценит уборку снега, проведя большой рейд

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" намерены провести 25 января большую инспекцию, посвященную качеству зимней уборки, сообщается в их паблике "ВКонтакте". Формальным основанием для этого стало то, что ранее Смольный обещал полностью очистить город от снега 24 января.

"А пока что в центре жители дают названия сугробам имена, ответственных за уборку города: сугроб Беглова, куча Бондаренко, утёс Рублевского", - иронично говорится в объявлении.

В "Красивом Петербурге" также указывают на то, что в интернете резко возросло число комплиментарных комментариев, касающихся работы коммунальных служб, порой совпадающих "слово в слово", что вызывает у активистов большие сомнения в искренности и оригинальности написанного.

Отметим, что необычайно снежная зима 2019-го года привела к тому, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и вполне лояльные чиновники.

Всего с начала января успели вывезти и утилизировать свыше одного миллиона кубометров снега.

Скриншот: "Красивый Петербург"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.