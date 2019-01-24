КСП нашла нарушения в работе комитета по печати нарушений на 4 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга по итогам проверки работы комитета по печати, «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации» выявила более 540 нарушений и замечаний на сумму не менее 4,1 млрд рублей.

Основная сумма пришлась на нарушения, связанные с недопоступлением в городской бюджет 3,9 млрд рублей. Так, 609,7 млн рублей бюджет недополучил из-за того, что ГЦРПО (ранее – ГЦРР) получал вознаграждение за исполнение функций комитета. С 1995 года у центра заключен договор поручения с комитетом, согласно которому он может от имени последнего заключать контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это противоречит закону о защите конкуренции, и после вмешательства УФАС договор был расторгнут в 2017 году.

Больше всего – не менее 3,1 млрд рублей – бюджет Петербурга недополучил из-за того, что на конкурсе на размещение наружной рекламы начальная цена лотов была сформирована без учета инфляционных рисков при заключении договоров на 10 лет, отметили в КСП. Еще 71 млн рублей бюджет недополучил из-за нарушений, допущенных центрами при взыскании расходов на демонтаж и хранение незаконных рекламных конструкций. 19,8 млн рублей в бюджет города недопоступили из-за того, что комитет более 10 лет не пересматривал тарифные расцеки на право размещения наружной рекламы.

Выявила КСП и неэффективное использование ресурсов и собственных средств предприятий. Так, более 700 тысяч рублей за три года ГРИ направил на оплату сканирования и хранения листов документов и внесению данных в информационные системы – хотя все это входит в должностные обязанности сотрудников учреждения.

Еще один случай, связанный с ГРИ – заключение договоров субаренды с Белоострове для хранения демонтированных рекламных конструкций. Стоимость субаренды составила более 137 рублей за квадратный метр, а если бы договор заключался напрямую с собственником земли, она бы равнялась 40 рублям, и расходы могли составить на 1,9 млн меньше потраченного, подсчитали в КСП.

ГЦРПО, как показала проверка, с 2016 года не использует и не сдает в аренду праздничное оборудование на более чем 28,7 млн рублей, хотя ежегодно тратит деньги на аренду складов и участков для хранения. Еще 8 млн рублей с 2014 по 2017 годы, подсчитали аудиторы, у центра ушло на уплату штрафов за нарушение по уплате налогов или ПДД, процентов за пользование чужими деньгами и возмещение судебных расходов и издержек.

Также проверка показала, что предприятия излишне потратились на изготовление отдельных элементов праздничного оформления, расходу по переносу световых композиций и оплату услуг по страхованию неиспользуемого оборудования.

Комитет и подведомственные учредили нарушили порядок и условия оплаты труда сотрудникам ГЦРПО на 5,8 млн рублей, отметили в КСП. В ходе проверки выяснилось, что с 2014 по 2018 год при увольнении сотрудников по соглашению сторон 33 уволенным выплатили денежные компенсации, не предусмотренные трудовыми договорами и локальными нормативными актами. Также директорам центра выплатили надбавки и премии на 2,1 млн рублей, хотя акты комитета, устанавливающие размер таких выплат, отсутствовали, сообщили в КСП.

В работе комитета аудиторы нашли недостатки как учредителя и главного распорядителя бюджетных средств. Так. в 2018 году ведомство выделило ГЦРПО 6,9 млн рублей на навигационное обеспечение Петербурга к чемпионату миру по футбола – хотя центр не должен заниматься информационным обеспечением города о социальных и иных объектах.

Также комитет не принял вовремя меры по координации работы ГЦРПО и ГРИ по уничтожению демонтрованных рекламных конструкций. Порядок уничтожения утвердили только в 2015 году, и это повлекло лишние расходы не менее чем на 33,6 млн рублей на хранение конструкций, пояснили в КСП. Кроме того, комитет вовремя не утвердил схему размещения рекламных конструкций. Согласно законодательству, требовалось это сделать до 1 января 2014 года, но фактически схему приняли в апреле того же года. Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций состоялись лишь в сентябре 2017 года. 80% конструкций в проверяемых период размещались без разрешения, и бюджет Петербурга остался без госпошлин на разрешений на право размещения рекламы.

Проверка проводилась под руководством аудитора Юрия Шутова. Отчет о результатах направлен врио губернатора Александру Беглова, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, в УФНС и УФАС.

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