Противники ВСД обвинили депутата Ивченко в безучастности к их проблеме

Представители инициативной группы жителей Невского района, выступающей против проекта строительства Восточного скоростного диаметра, заявили, что представляющий их в Законодательном собрании единоросс Борис Ивченко отвечал на их обращения «отписками».

- Мы попробовали обратиться к депутату Ивченко, но получили отписку. Мы хотели его прославить, а потом узнали, что он и так звезда в городе, - заявила жительница Невского района Наталья Рыбалка на пресс-конференции 24 января.

Противники ВСД также заявили, что им удалось заручиться поддержкой всего нескольких депутатов ЗакСа.

77-летний Борис Ивченко - старейший депутат петербургского ЗакСа. Не так давно он представил в парламенте законодательную инициативу, запрещающую несовершеннолетним входить в «вейп шопы».

В 2014 году Ивченко подал иск на 50 млн рублей к телеканалу «Дождь», посчитав, что журналисты оскорбили память о блокадниках.

ЗАКС.Ру рассказывал, как жители Невского района дважды раскритиковали проект ВСД на публичных слушаниях в районной администрации.

Сергей Еремеев

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