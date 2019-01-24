Дума одобрила в первом чтении законопроекты Клишаса об оскорблении власти и "фейк ньюз"

Большинством голосов депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законодательную инициативу, разработанную сенатором Андреем Клишасом, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Инициатива представляет собой пакет, состоящий из двух законопроектов. Первый из них предполагает введение наказаний за оскорбление власти, ее представителей и официальных символов в интернете и допускает арест провинившихся граждан сроком до 15 суток. Второй призван карать за распространение "заведомо ложной информации", что дорого обойдется юридическим лицам: в случае нарушения любому СМИ грозит штраф до миллиона рублей.

"За" инициативу проголосовали 336 из 381 собравшихся 24 января парламентариев.

Законопроекты многократно подвергались критике политологов и юристов. Помимо того, что он может ограничивать свободу слова, претензии также касались и чрезмерно размытых формулировок, поскольку "неуважение" и "заведомо ложные сведения" представляют собой либо не вполне точные, либо вовсе не правовые термины.