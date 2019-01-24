18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:28

Дума одобрила в первом чтении законопроекты Клишаса об оскорблении власти и "фейк ньюз"

Большинством голосов депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законодательную инициативу, разработанную сенатором Андреем Клишасом, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Инициатива представляет собой пакет, состоящий из двух законопроектов. Первый из них предполагает введение наказаний за оскорбление власти, ее представителей и официальных символов в интернете и допускает арест провинившихся граждан сроком до 15 суток. Второй призван карать за распространение "заведомо ложной информации", что дорого обойдется юридическим лицам: в случае нарушения любому СМИ грозит штраф до миллиона рублей. 

"За" инициативу проголосовали 336 из 381 собравшихся 24 января парламентариев.

Законопроекты многократно подвергались критике политологов и юристов. Помимо того, что он может ограничивать свободу слова, претензии также касались и чрезмерно размытых формулировок, поскольку "неуважение" и "заведомо ложные сведения" представляют собой либо не вполне точные, либо вовсе не правовые термины.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:20    
Не каждый гомосек страдает клишасом, но каждый больной клишасом - гомосек.

16:05   Бордунов  
Клишас - это тяжелое заболевание, которым поражаются те, кто называет себя властью. Развитию клишаса способствуют незадекларированная недвижимость, обилие предметов роскоши, коррумпированность, сексуальные перверсии. Упоминание данных факторов в отношении пациента приводит к истеричной реакции последнего и жажде подавления раздражителей, что собственно и преставляет клиническую картину заболевания.
Поддается лечению беседами со следователем, подробным разбором анамнеза больного в суде и работами на свежем воздухе в северных широтах.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:54 В РПЦ полагают, что патриарх Кирилл сделал организацию более успешной

16:48 Горсуд отказался отпустить бывшего вице-губернатора Псковской области из СИЗО

16:17 Профессор Соловей: Закон о неуважении к власти вызовет гнев вместо покорности   1

16:13 В Мурманской области возбудили уголовное дело после крушения Ту-22М3

15:45 "Метрострой" попробует достроить Красносельско-Калининскую линию   1

15:41 СМИ: В Дамаске рядом с посольством РФ в Сирии прогремел взрыв

15:37 Горсуд оставил в силе штраф за крыс в Заксобрании   1

15:16 В Колпинском районе гололед покрыли ста тоннами песка за один день

14:57 В 2019-м году начнется строительство мостов через Волхов и Свирь

14:28 Дума одобрила в первом чтении законопроекты Клишаса об оскорблении власти и "фейк ньюз"   2

14:01 Во "ВКонтакте" нашли ботов, убеждающих петербуржцев в качественной уборке снега   2

13:37 Единоросс призвал россиян прожить день на блокадной норме хлеба и воде   7

13:35 Противники ВСД обвинили депутата Ивченко в безучастности к их проблеме

13:09 В Новгородской области ограничили возраст женщин для выплат за первенца   2

12:53 Ковалев: ВСД может стать поводом для массовых протестов   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.