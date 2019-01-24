В 2019-м году начнется строительство мостов через Волхов и Свирь

В наступившем 2019-м году в Ленобласти должны приступить к строительству двух новых мостов, через Волхов и Свирь, пообещал губернатор Александр Дрозденко, которого цитирует ТАСС. Про мост через Свирь, впрочем, он сказал менее уверенно, ограничившись выражением "надежды".

"Для движения (по новому мосту через Волхов - прим. ЗАКС.Ру) предусмотрено две полосы, расчетная скорость движения по ним составляет 80 км/ч. Строительство мостового перехода через Свирь продиктовано необходимостью снижения нагрузки на плотину Верхнесвирской ГЭС", - гласит сообщение пресс-службы администрации региона.

В областном правительстве утверждают, что необходимость строительства обусловлена существенно увеличившимся за последние годы трафиком, в то время как расстояния между имеющимися переправами достигают нескольких десятков километров.