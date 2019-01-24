СМИ: В Дамаске рядом с посольством РФ в Сирии прогремел взрыв

В Дамаске в районе Аль-Адави прогремел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По информации Intelligence Fusion–Asia, взрыв прогремел в непосредственной близости от посольства России в Сирии. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль, посольство работает в штатном режиме, сообщил дежурный комендант.

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