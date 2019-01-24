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15:37

Горсуд оставил в силе штраф за крыс в Заксобрании

Городской суд Петербурга 24 января отклонил апелляцию активиста Ильи Мохова, оштрафованного за то, что он выпустил крыс из коробки в холле Мариинского дворца. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам активист.

- Это не остановит меня в борьбе с произволом муниципалов Черной речки, мы будем требовать от прокуратуры расследования миллионных хищений и подделки решения о принятии бюджета на 2019 год. Почему-то в других муниципалитетах Приморского района такого беспредела нет, - прокомментировал Мохов.

Напомним, 10 декабря 2018 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей Октябрьским районным судом за акцию протеста в здании петербургского Заксобрания. Перед началом заседания ЗакСа Мохов выпустил из коробки с надписью «Крыс Черной речки распустить» живых грызунов.

Позже активист рассказал ЗАКС.Ру, что таким образом привлекал внимание к ситуации, сложившейся в муниципальном совете МО Черная речке, где осталось только две трети состава совета депутатов, большинство из которых не живет в округе.

 

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15:58    
За что оштрафовали? Ведь в Законодательном Собрании ни одно животное не пострадало!

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