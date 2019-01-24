Профессор Соловей: Закон о неуважении к власти вызовет гнев вместо покорности

Принятый в первым чтении Государственной думой законопроект о недопустимости оскорбления власти в интернете возымеет обратный эффект, гласит прогноз политолога, профессора МГИМО Валерия Соловья, опубликованный на странице в Facebook.

Такая реакция, по его экспертному мнению, не была запрограммирована изначально, а будет связана с сопутствующими обстоятельствами в виде новейших законопроектов иной направленности: профессор намекает на повышение пенсионного возраста, увеличение налога на добавленную стоимость и новый тариф на вывоз мусора. По твердому убеждению автора, общество согласно терпеть репрессии только при условии, если при этом к нему откровенно не "лезут в карман".

"Оно готово их считать обоснованными (не приветствовать!), если государство экономически эффективно или борется за социальную справедливость. В отсутствие эффективности или справедливости репрессии воспринимаются как нелегитимные и вызывают не покорство, а ненависть к государству", - сформулировал Соловей свою сентенцию.