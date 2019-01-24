В Мурманской области возбудили уголовное дело после крушения Ту-22М3

По факту крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства. дело по ст. 351 УК РФ расследует военно-следственное управление Следственного комитета РФ по Северному флоту. В ведомстве отказались прокомментировать информацию.

Ту-22М3 разбился в Мурманской области во время посадки на военный аэродром в Оленегорске 22 января. Погибли трое человек, еще один получил тяжелые травмы.