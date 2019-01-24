Горсуд отказался отпустить бывшего вице-губернатора Псковской области из СИЗО

Горсуд Петербурга оставил без изменений постановление Приморского суда города о заключении под стражу бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

По версии следствия, Кузнецов в 2013 году потребовал от исполнительного директора ООО «ВестСтрой» взятку в качестве освобождения его супруги от обязательств по выплате части стоимости дома на 1,35 млн рублей, а в обмен пообещал поспособствать заключению выгодных для компании контрактов на госзакупки и решению вопросов с властями и местным самоуправлением. Супруга Кузнецова купила дом у исполнительного директора фирмы в 2011 году и к тому моменту уже передала 5 млн рублей. После договоренности Кузнецов помог «ВестСтрою» получить госконтракт на 40,6 млн рублей на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Струго-Красненская РБ», отмечает следствие.

Кузнецова задержали 14 декабря. Свою вину он не признал. Адвокат заявляла, что ходу расследования может причинить свободная пресса, присутствующая в зале суда.