В РПЦ полагают, что патриарх Кирилл сделал организацию более успешной

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступил с безоговорочным одобрением деятельности патриарха Кирилла, квалифицируя ее как сверхуспешную, передает "Интерфакс".

По словам Легойды, это выразилось и в очевидном росте количества прихожан, который, правда, он затруднился выразить в цифрах, и в недвижимой собственности, которой за последние годы завладела РПЦ.

"На начало 2009 года более 90% храмов, которые уже даже Церковь использовала, Церкви не принадлежали, они были на других условиях переданы", - описал он проблему, которую патриарху удалось частично решить.

Кирилл (в миру - Владимир Гундяев) руководит самой влиятельной религиозной организацией в стране ровно десять лет - с января 2009-го года. За это время он неоднократно становился центральным персонажей скандалов, так или иначе связанных с материальными благами: так, в СМИ появлялась информация о принадлежащих ему элитных часах и дорогой недвижимости. Критики патриарха также ставят ему в упрек то, что он регулярно появляется на мероприятиях государственного значения, например, таких, как заседание Совета безопасности.