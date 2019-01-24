Беглов представил Совершаеву коллективу Смольного

Врио губернатора Александр Беглов представил Любовь Совершаеву коллективу как нового руководителя своей администрации, сообщили в Смольном.

Совершаева будет координировать работу комитетов по информатизации и связи, по межнациональным отношениям, молодежной политике, печати и взаимодействию со СМИ. Также она будет исполнять обязанности губернатора в случае отсутствия Беглова.

Представляя Совершаеву, Беглов заявил, что Петербург должен «перейти к интенсивному развитию». «Статус Северной столицы требует большего бюджета. У нас социальный бюджет, а нужен бюджет развития. Петербургу нужно зарабатывать 1 триллион рублей. Может быть не в этом году, но мы это сделаем», - заявил врио губернатора. Подразделения федеральных органов власти, работающих в Петербурге, Беглов предложил «объединить на развитие города».

ЗакС утвердил Совершаеву на должность вице-губернатора Петербурга 23 января. Она будет курировать внутреннюю политику. Ранее Совершаева была заместителем Беглова, когда тот работал в полпредстве президента по СЗФО.

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