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17:29

Володин предложил проверять чиновников на способность к сопереживанию

Спикер федерального парламента Вячеслав Володин находит правильным ввести в обиход проверку потенциальных чиновников или муниципальных служащих на их способность к эмпатии и способность воспринимать чужие проблемы и интересы. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете".

"Пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу. Эти нормы могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе или в корректировке требований к претендентам, которые хотят работать в структуре государственной власти", - озвучил он свое видение желаемого будущего.

По словам главного депутата в Госдуме, если за кем-либо, проходящим стадию приема на соответствующую работу, будет в прошлом замечено хамство или некорректное поведение, то будет разумно такому человеку автоматически отказывать в трудоустройстве.

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