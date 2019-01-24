Цивилев попытался урезонить депутата, предложившего россиянам блокадный рацион

Представитель фракции "Единой России" в петербургском парламенте Алексей Цивилев оперативно отреагировал на инициативу депутата Государственной думы Ильдара Бикбаева, которому пришло в голову организовать для соотечественников в память о ленинградской блокаде ряд мероприятий, где планируется раздача печально знаменитых продовольственных пайков. По мнению башкирского депутата, это должно пробудить в людях некие важные эмоции. Однако, его коллега по региональному законодательному органу с ним не согласился, о чем он дал знать в открытом письме, текст которого опубликован в Instagram Цивилева.

"Ни один ленинградец, переживший страшные блокадные дни, ни сотни тысяч тех, кто остался лежать на Пискаревском кладбище, НИКОГДА не хотели бы, чтобы эта трагедия повторилась, а их дети, внуки и правнуки узнали бы, что такое эти ленинградские "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам". Надеюсь, что Вы сможете найти в себе силы и отказаться от своей инициативы", - говорится в обращении.

Бикбаев планировал привезти пайки по 125 граммов хлеба в Петербург 27 января - где в этот день будут вспоминать снятие немецкой блокады, случившееся 75 лет назад. То же самое депутат федерального уровня планировал проделать в Бийске, где этот хлеб пекут.

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