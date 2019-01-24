«Я была аполитичной, а потом они решили построить ВСД»

Представители нескольких инициативных групп противников Восточного скоростного диаметра 24 января провели совместную пресс-конференцию. Они перечислили свои претензии к проекту и заявили, что от строительства ВСД пострадает не только сад 30-летия Октября и покой жителей ближайших домов, но и весь город. Активистов поддержал лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Алексей Ковалев и член партии «Яблоко» Софья Чистякова.

Память о Канонерке

Протест против проекта ВСД до недавнего времени носил локальный характер. Жители районов, через которые должна пройти магистраль, выступали против ее трассировки рядом с жилыми домами и учебными заведения, против уничтожения сада 30-летия Октября, за сохранение корпусов Офицерских воздухоплавательной школы. Кроме того, духовенство требовало отказаться от идеи строить мост через Неву (участок ВСД в Невском районе), который бы возвышался над восстанавливающимся храмом в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Гражданские активисты проявляли себя в основном на публичных слушаниях в своих районных администрациях. В четверг, 24 января, они провели первую совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что строительство ВСД негативно отразится на большинстве жителей города.

- Мы все знаем, что недавно построили замечательный, красивый стадион, стоимость строительства которого возросла в 6-7 раз за время пути. По сравнению с ВСД это покажется нам копеечной забавой, - заявил представитель жителей Красногвардейского района Антон Павлов. – Стоимость даже не строительства, не изыскательских работ, а каких-то предварительных согласований от изначальных 150 млрд рублей уже выросла до 180 млрд за полгода. Если кто-то думает, что эти деньги заплатит инвестор, не надейтесь. За все это заплатит бюджет.

ВСД должен связать Западный скоростной диаметр и КАД. Трасса пройдет от участка севернее железнодорожной станции «Броневая» через исторические районы Московская Застава, Волково, Стеклянный городок, далее трасса пересечет Неву южнее Финляндского железнодорожного вокзала, пройдет рядом с Ладожским вокзалом и Хасанской улицей в сторону деревни Кудрово. Представители инженерной группы «Стройпроект», отвечающей за проектировку магистрали, объявляли на публичных слушаниях, что новая объездная дорога поможет кудровчанам и жителям отдаленных районов Петербурга быстрее добираться до центра. Другая задача, по словам проектировщиков, разгрузка от транспорта исторической части города. Противники проекта уверены, что всего этого можно добиться, развивая метрополитен, создавая легкорельсовые трамвайные пути и оптимизируя другие транспортные артерии.

Примерно те же цели, что и перед ВСД, в свое время ставились перед Западным скоростным диаметром. Сегодня противники новой магистрали используют опыт реализации ЗСД в качестве примера нецелесообразности нового проекта. Например, почти при каждом обсуждении ВСД вспоминают про жителей Канонерского острова, жалующихся на шум от автомобилей и выхлопные газы. Участок ЗСД на Канонерке построили практически над жилыми домами.

- ЗСД – это платная трасса. Доход с этой трассы уходит инвестору, который вложился в ее создание. Но по соглашению город обязан компенсировать инвестору недобранную до 9,6 млрд рублей сумму. За последние три года в среднем город выплачивал инвестору порядка 6 млрд рублей. То есть, нет денег на строительство метрополитена, а на это деньги у города есть, - напомнила на пресс-конференции член партии «Яблоко» Софья Чистякова.

Чистякова также отметила, что ее однопартийцы собираются направить врио губернатора Александру Беглову более 1500 подписей петербуржцев, несогласных с проектом ВСД. Среди них есть и люди, живущие вдали от мест трассировки. Подпись под петицией – пока единственное, что они могут сделать. По словам активистки из Московского района Анны Медведевой мнения жителей других районов не учитывают в ходе публичных слушаний.

- Если наш дом не находится непосредственно на трассе, то мы не можем подавать замечания в ходе общественных слушаний или они не будут учитываться. Но я как житель Московского района возмущена тем, что трассы будут проходить рядом с домами, - заявила Медведева.

Молчание единороссов

Когда отстаивание жилых кварталов от новой трассы только начиналось, жители были один на один с сотрудниками районных администраций, объяснявших им важность новой дороги. Позже активисты попытались подключили к своей борьбе депутатов Заксобрания, но общение с ними в целом не сложилось.

Наталья Рыбалка из Невского района рассказала, что жители микрорайона Стеклянный городок пытались защитить сад 30-летия Октября от строительства опор участка ВСД. Инициативная группа обратилась к представляющему их в ЗакСе 77-летнему Борису Ивченко из «Единой России», прославившемуся борьбой с «вейп шопами» и иском к телеканалу «Дождь». Депутат своих избирателей разочаровал, а сад, благодаря позиции единороссов, так и не стали защищать региональным законом о зеленых насаждениях общего пользования.

- Раньше мы не задумывались, кто наш депутат и чем он занимается. Мы попробовали обратиться к нашему депутату Борису Ивченко и получили стандартную отписку. Мы хотели его прославить, а оказалось, что он и так уже звезда города. Посмотрите о нем статьи, - заявила Рыбалка.

- Вы про партию его скажите, - посоветовал сидевший рядом справедливоросс Алексей Ковалев.

- А! «Единая Россия». А вас мало, - обратилась Рыбалка к Ковалеву, - Большинство в Законодательном собрании представляет «Единая Россия», а тех, кто помогает человек пять.

Другая жительница Стеклянного городка Ольга Белова рассказала ЗАКС.Ру, что после бесплодных обращений к единороссам она и ее соседи политизировались.

- Я раньше была абсолютно аполитичным человеком, пока по самой это не ударило. Теперь я хочу пойти на выборы и проголосовать против «Единой России», - поделилась Белова.

Депутат Ковалев, которого противники ВСД относят к немногочисленной категории своих друзей в Заксобрании, в ходе пресс-конференции предрек массовые протесты жителей ближайших к трассировке домов.

- Новое руководство города нужно озадачить этой проблемой. Нужно, чтобы это новое руководство города понимало, что если никаких изменений в первичных документах магистрали, а также в Генплане не произойдет, то это вызовет массовые протесты населения и в итоге необходимость расселения огромного количества жителей, - отметил Ковалев.

С другой стороны, справедливоросс отметил, что если сейчас ставить вопрос о расселении ближайших домов в рамках существующего проекта ВСД, то можно добиться изменения трассировки.

Когда участникам пресс-конференции были заданы все вопросы от журналистов, формат мероприятия немного поменялся. Оно превратилась не то во встречу с депутатом, не то в очередные публичные слушания. Активисты достали плакаты, а представители бизнеса заявляли о своих потерях в связи со строительством новой трассы. Депутат Ковалев призывал добиваться «заморозки» проекта, «яблочница» Чистякова рассуждал об искусственной стимуляции автомобилизации населения. А участники инициативных групп еще раз обратили внимание на то, что проблема ВСД касается всего города.

- Вы, наверное, сейчас заметили, что здесь присутствуют все районы, через которые должен пройти ВСД. Но я хочу обратить внимание на то, что весь город против. Не только Стеклянный городок. Проблема в том, что нас делят на маленькие участочки и всем по отдельности льют воду в уши. Но это проблема всего города. Все против: и жители, и бизнес, - обратилась к собравшимся жительница Стеклянного городка Ольга Белова.

Сергей Еремеев

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