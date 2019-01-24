Радзиховский: Из-за Курил Путин рискует прослыть в народе предателем

Несмотря на традиционную политическую инертность большей части российского населения, возможное согласие президента Владимира Путина на передачу Курильских островов японцам способно сильно навредить его политической карьере, счел важным предупредить общественность публицист и психолог Леонид Радзиховский в интервью информационно-аналитическому YouTube-каналу Sobinews. Произойти это может из-за того, подчеркнул аналитик, что пассивность отнюдь не всегда исключает злопамятности.
Народ безмолвствует, но здесь очень грозный подтекст - народ никогда не забудет этого Путину и никогда ему этого не простит. Если к этому добавится одно-единственное слово "предатель" - то всё. Смыть это в народном мнении никакими телевизионными слюнями невозможно.
Всю трудность этой темы, также заметил эксперт, "высвечивает" демонстративное молчание лидеров парламентских партий и главных ведущих федеральных телеканалов, всячески избегающих разговоров о Курилах, чтобы не сказать "лишнего".
Оба государства дискутируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов заповедника - Шикотан и Хабомаи - зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.
После встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Кремле 22 января Путин выразил удовлетворение ее ходом, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях двух сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин нанесет своему визави ответный визит.