В ряде городов России массово эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании

Сегодня, 25 января, в учреждения образования и здравоохранения ряда российских городов поступили анонимные сообщения о минировании зданий, передает "Интерфакс". После проверки помещений информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Отмечается, что все послания, отправленные через имейл, имели идентичный текст.

Массово эвакуировали школы, больницы и здания местных администраций в Бурятии, Якутии, на Дальнем Востоке. Только в Иркутске в 11 школах был приостановлен учебный процесс из-за сообщения о минировании.

По данному факту ФСБ проводит проверку.