Минобороны рассекретило документы о днях блокады Ленинграда

За несколько дней до 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокадного кольца Министерство обороны решило рассекретить архивные документы, связанные с данным временным отрезком.

Фото: архив Минобороны

В большей части из раскрытой документации говорится о пролегавшей по дну Ладоги стратегической 35-километровой магистрали - "Ладожской артерии", благодаря которой в осажденный город поступало топливо, а также о Дороге жизни, частично проходившей по скованному льдом озеру, по которой везли продовольствие.

Помимо прочего, рассекречена информация о планах по эвакуации людей из блокадного города.

Раскрыты данные и об операциях, в которых были задействованы подлодки, выходившие на "рейды" в Ладогу.

Резюмирует подборку отчет о торжественном салюте по случаю освобождения Ленинграда от блокады: 27 января 1944 года залп дали 324 орудия.

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