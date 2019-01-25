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10:45

Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам

Федеральный единоросс, депутат Виталий Милонов считает важным, чтобы абортирование законодательно было под запретом. Также он полагает, что любая попытка избавиться от внутриутробного ребенка должна быть уголовно наказуема.

"Аборт - это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка", - поделился парламентарий с РИА "Новости".

Однако, с сожалением отметил Милонов, добиться уголовного преследования матерей, желающих избавиться от плода, на данный момент проблематично - "слишком сильно еще это абортное масонское лобби".

Не так давно, напомним, депутат выступил с инициативой, предполагающей запрет суррогатного материнства на возмездной основе.



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16:40    
13-13
Вы шутите, а, однако, Ваши предложения весьма серьёзны и целесообразны, Более того реальный медицинский факт, что "пьяное" зачатие вредит будущему ребёнку. Многие медики считают необходимым будущим родителям иметь паспорт здоровья. У тех, кто заводит детей в браке, вопрос об алиментах встаёт лишь изредка.
Таким образом Вы подтверждаете правила поведения нормального человека: не пей, не колись, не бл-дуй, береги здоровье и честь, выбирай здорового партнёра, дружи с головой, а не с другим местом.
 А уж приверженцы евгеники идут в своих теориях ещё дальше. И, полагаю, они правы.
А предложение Милона необдуманная чушь. Есть вполне конкретная грань, за которой можно говорить об убийстве - это когда в лёгких есть воздух. Примерно то же внушает и религия - когда в тело снисходит душа. Всё, что не имеет этих признаков к убийству не относится.
Всем, кроме отдельных депутатиков, известно, что много потомства у людей (и других животных) родится когда есть жилища и много еды.

15:42    
Как похожи и отвратительны оба депутата из нашего города своим назойливым  вездесуйством - рыжий клоун и пархатый паскудник кролик. . Не менее отвратительны голосовавшие за них . Как надо не любить город и  горожан, чтобы голосовать и защищать этих......

15:07    
Предлагаю высказывания Милонова рассматривать только экспертизы психиатора, но только в разделе - развлекуха!!!

14:11    
13.30
А может быть это был выкидыш?

13:30    
Жаль, что его мать не сделала вовремя аборт.

13:23    
Только оральный или анальный секс. Выкидыш-покушение на убийство или непреднамеренное убийство.

13:15    
https://news.mail.ru/society/36076095/?frommail=1
Население России сократилось впервые за 10 лет
Население России на январь 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. В 2018 году численность населения достигала 146 млн 880,4 тыс. человек, из чего следует, что за год население сократилось на 86 тыс. 688 человек. Как уточняет «Интерфакс», последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.
Источник: РИА "Новости"
По данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451 тыс. человек, сельское население — 37 млн 342 тыс. человек.
В Москве численность постоянного населения к началу года составляла 12 млн 630 тыс., в Санкт-Петербурге — 5 млн 381 тыс. человек.

13:13    
Тогда и алименты с папаш надо брать не с момента рождения ребёнка, а с момента зачатия.
Тех же, кто не захочет содержать своих эмбрионов - преследовать уголовно. Если не исправятся, то кастрировать.
Чтобы эмбрионы были здоровыми, надо мужикам запретить употре[цензура]ть спиртные напитки и психотропные вещества, а половой акт совершать только при наличии справки от врача о полном физическом и психическом здоровье. Справку брать не ранее, чем за два часа до зачатия. Милонову справки не давать, у него опухоль мозга.

12:36    
12:12. Хватит врать!!! На присоединённых территориях к СССР с 1939 по 1945 год проживало максимум 12-13 миллионов человек! Население СССР росло при Сталине во все годы правления, кроме 1942-1943 годов, когда прирост был в район ноля из-за огромных потерь в начале войны! При Сталине был бум рождаемости, а что сейчас Путин при демографическом кризисе не может его создать то? Просто ВЕЛИКИЙ Сталин создал ВСЕ условия: нравственные, социальные, идеологические, частично экономические и тд., когда люди с удовольствием рожали детей!!! Да ещё ввёл ряд административных мер, к примеру, уголовную ответственность за гомосексуализм и тд. итп.

12:12    
11:00 Какое отношение "феномен" царского провокатора, диктатора и массового убийцы Джугашвили имеет к росту рождаемости? Только в течение 1939-1940 года, после заключения советско-германского пакта Молотова-Риббентропа и присоединения бывших польских, румынских, финских территорий и Прибалтики, население СССР выросло примерно на 23 млн. человек. Остальной рост был за счёт послевоенного бума рождаемости, который в 40-50х годах был во всех странах Европы и в США. Падение рождаемости у нас началось ещё в советский период, при Брежневе.

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