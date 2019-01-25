В ЗакСе предложили штрафовать за неправомерное размещение на товарах приставок "эко" и "био"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Марина Щербакова выспутили с инициативой, предполагающей введение штрафов за неправомерное размещение на продуктах продовольствия маркировки "эко", "био" и "органик". Законопроект поддержал комитет по законодательству.

По словам авторов документа, в связи с тем, что в России "набирает обороты" нацеленность граждан на здоровый образ жизни, люди готовы отдавать внушительные суммы за экопродукты и органическую косметику, зачастую оказывающуюся фиктивной.

"Гринвошеры довольно часто фальсифицируют экомаркировки, штампуют их без оглядки на контролирующие органы и тем самым обманывают огромную армию сторонников экологически чистых продуктов", - сетует Четырбок.

Также депутат отметил, что "зелёные" товары вошли в массовый обиход в том числе потому, что значительно выросло число аллергиков - в частности, среди несовершеннолетних. Поэтому производитель, неверно маркирующий продукцию, фактически совершает преступление.

Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить статьёй, вводящей штрафную санкцию для граждан, указывающих на этикетке неверные сведения о экотоваре: для физлиц - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 100 до 300 тысяч рублей.

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