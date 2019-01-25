Генпрокуратура разрешила 5 фигурантам "списка Титова" въезд в РФ

Генеральная прокуратура дала "зеленый свет" на въезд в Россию пятерым предпринимателям-фигурантам "списка Титова", находящимся в федеральном розыске, извещает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

В письме заместителя генпрокурора Виктора Гриня, адресованном Борису Титову, сообщается, что для Юлии Макуриной (ООО "Афина"), Алексея Байгушева (ГК "Квартстрой"), Андрея Маркова (ООО "Новый Век-Агро"), Алексея Новичкова (ОАО "Модус") и Владимира Артюшина (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство) "препятствий по возвращению в Россию и явки в следственный комитет не имеется".

Напомним, "список Титова" - перечень имен ряда бизнесменов, покинувших РФ из-за грозившего им уголовного преследования, составленный уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Упомянутым в списке бизнесменам омбудсмен обещал помочь вернуться на родину.