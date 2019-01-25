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12:20

Политолог Белковский порассуждал о политическом будущем Беглова

О дальнейшей политической карьере врио градоначальника Александра Беглова, а также о грядущих в Петербурге выборах губернатора порассуждал посетивший Северную столицу политолог Станислав Белковский.

Самая главная задача, стоящая на данный момент перед Кремлем, считает публицист, - не допустить в городе на Неве повторения выборного сценария, аналогичного Приморью, Хабаровскому краю, Хакасии. На прошедших минувшей осенью выборах, напомним, в двух последних регионах победили "оппозиционные" кандидаты.

Насколько мне известно, Кремль будет выбирать того, кто будет представлять власть в Петербурге, в марте 2019-го – именно тогда будут проведены очередные социологические замеры, которые покажут, выигрывает ли Александр Беглов в чистом виде или нет. Беглов выдвинут на позицию врио при поддержке влиятельного клана Ковальчуков, чей неформальный представитель Любовь Совершаева сегодня является вторым, а по многим вопросам и первым, лицом города,

Станислав Белковский

Приехавший в Петербург минувшим днем, Белковский не мог не отметить также ужасное качество уборки города от снега. По его мнению, что, как не данный фактор, является наглядным показателем работы нынешней городской управы.

Представил Белковский и варианты на замену нынешнему врио в случае его политического фиаско: по его словам, в кулуарах Кремля до сих пор делают ставки на фигуру главы УФАС Вадима Владимирова, а также вице-премьера Дмитрия Козака. Сам он не исключает участия в электоральном процессе светской дивы Ксении Собчак.

"Не следует сбрасывать со счетов, что многие влиятельные группы и кланы федерального уровня не вполне довольны тем, что Петербург монополизируется через Александра Беглова и Любовь Совершаеву Ковальчуками. Представляется, что руководство "Газпрома" и сопряженных с ним бюрократических структур заинтересованы в несколько ином раскладе власти и будут на эту тему интриговать. В общем, скучно до марта точно не будет", - подвел итог политолог.



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15:48    
15-31 Это ещё один бездельник - "Нострадамус". Таких балаболов каждый день по ТВ уйма. Делать больше ничего не умеют, а кушать-то хоцца ! Да и на этом сайте таких "предсказателей"-пикейных жилетов- достаточно. Один 12-46 чего стоит !

15:31    
Этот, с позволения сказать, политолог мало того. что выборы "назначить" на март успел, так еще и не раз говорил о "мэрии" Петербурга. Кто после этого поверит "компетентным" прогнозам? У нас в городе  на диванах таких политологов, как гуталина у Матроскина.

15:04    
Неужели Артемьева до сих пор уломать не могут?!

12:46    
Кроме Беглова в Питере нет достойных кандидатур, чтобы справится с обязанностями губернатора! У него огромный опыт управленческой работы, к примеру, опыт работы в обкоме КПСС и Исполкоме Ленинграда, а туда, как известно, дураков не брали!

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