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12:25

В СК считают доказанной вину диспетчера "Теплосети" в смерти людей при прорыве трубы

Вина старшего диспетчера службы АО «Теплосеть Петербурга» Евгения Емельянова по делу о гибели людей при прорыве трубы на Измайловском проспекте подтверждается доказательствами, заявили в управлении Следственного комитета по Петербургу после новостей о запросе депутатов от «Справедливой России».

Ранее справедливороссы попросили главу управления Александра Клауса проверить обоснованность обвинений в причинении смерти по неосторожности в адрес Емельянова. По их мнению, в трагедии 28 сентября виноват не диспетчер, а технические службы, продлившие срок эксплуатации уже изношенной трубы до 2020 года.

В петербургском СК заявили, что причиной прорыва трубы стало резкое повышение давления сетевой воды, и поврежденный трубопровод более получаса оставался под рабочим давлением. Диспетчер же, полагает следствие, не принял мер, чтобы выяснить причины резкого увеличения давления и снижения расхода воды, тем самым нарушив правила технической эксплуатации тепловых сетей.

Вина Емельянова подтверждается в том числе аудиозаписями его переговоров в день происшествия, где слышно, что он дает подчиненным команды в нарушение действующих нормативно-правовых актов, заявили следователи.

28 сентября 2018 года кипяток при прорыве трубы на Измайловском проспекте затопил антикафе «Типичный Питер». Погибли двое молодых людей – Максим Шустров и Андрей Начинкин. Их родственникам «Теплосеть» выплатила по 2 млн рублей. В Смольном на гибель людей отреагировали с опозданием. Диспетчеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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16:12    
Везде сидят кое-какеры и коекакают.

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