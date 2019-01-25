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12:47

В Кузбассе заработала "горячая линия" по вопросам голодных обмороков детей

В образовательных учреждениях Кемеровской области начались массовые проверки наличия у местных школьников признаков недоедания и анемии, передает радиостанция "Говорит Москва".

Также заработала горячая линия, куда, позвонив, можно сообщить специалистам, возникают ли в школе у ребенка проблемы, связанные с питанием.

Ранее 23 января детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними.

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13:03   Саша  
"Горячая линия"- это правильная, но явно недостаточная мера! Надо губернатору вместе с местными долларовыми миллиардерами организовать питание в школах(тарелку супа, котлетку, чай или компот) всех учеников из бедных семей, где одна мать растит 2-3 детей и тд. В СССР все нуждающиеся ученики в школах были обеспечены бесплатным обедом! Где в семьях ситуация была более тяжёлой, то дети жили в интернатах, где их кормили 4 раза в день, одевали-обували и тд., а на субботу и воскресенье они ходили домой! Почему сейчас в капиталистической России нельзя накормить простым обедом ребятишек, чтобы они не падали в голодные обмороки, особенно когда видят, как дети буржуев и чиновников в школьных буфетах обжираются????? Ну, вот почему???

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