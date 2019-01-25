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13:06

Путин приедет в Петербург в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин 27 января посетит Петербург для участия в нескольких мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, программа «еще прорабатывается», в каких именно мероприятиях будет участвовать Путин – не уточняется. Песков добавил, что годовщина снятия блокады Ленинграда – это «очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина».

Говоря о дискуссии вокруг уместности проведения в Петербурге парада по случаю годовщины, Песков сказал, что это город «с богатыми дискуссионными традициями», и это «не тема Кремля».

Идея проведения парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Ряд общественных и культурных деятелей заявили, что праздничное шествие не уместно для скорбной даты. В то же время представители власти – в том числе врио губернатора Алекcандр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров – идею поддержали.



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15:57    
15:11. Это Вы бред несёте!!! Сталин никогда не был союзником Гитлера, хотя Гитлер предлагал ему войти в союз с Германией, Италией и многими другими! Почти все станы Европы в середине 30-х годов имели уже договоры дружбе с Гитлером ,включая Англию, Польшу и тд.. Сталин, чтобы не остаться в одиночку против объединённой антисоветской Европы во главе с Гитлером в 1939 г. подписал пакт о ненападение, чем отсрочил нападение фашистов на СССР на 2 года, что позволило значительно укрепить боевую мощь Красной Армии! Да, были 3 партизана в Югославии, которых никто не ловил, да потопили норвежцы ОДИН(!!!!!!!) немецкий корабль в Осло-фиорд, И ВСЁ, а потом ВСЕ "викинги" позорно разбежались, кто в якобы нейтральную Швецию, кто в Англию, а в Норвегии до конца царствовал фашистский наместник Квислинг...Англия ведь не воевала на европейской земле, всё плавала, летала вокруг... Это совсем другая война, да и потери... Не слышал ни разу про 17% потерь поляков, тем более они не в боях...Всегда считалось, что больше всех в мире в годы 2-й МВ погибло белорусов в процентном отношении...

15:54   Гази  
14:26 За то советы уж как воевали так воевали, за несколько месяцев потеряли всю европейскую часть ссср со всеми производствами и населением, миллионы советских солдат в плену, за два с половиной месяца немцы умудрились дойти до Ленинграда (!)и окружить(!) - вот так советские полководцы! А то дюнкерк-шмюнкерк...

15:11    
14:26 Что, чушь-то, нести? Европа, это не только Бельгия или Голландия, но и Англия, начавшая войну с нацистами ещё в 1939-40 гг, тогда, когда Сталин был союзником Гитлера. На территории Югославии война, фактически, не прекращалась с апреля 1941 по 1945 год, горах постоянно находились территории подконтрольные партизанам. Норвегия не капитулировала, король эмигрировал, её военные части продолжали воевать в составе английской армии и в сопротивлении. И ничего, что в процентах к численности населения наибольшие потери во 2 мировой войне понесла Польша - около 17%.

14:26    
14:04. Голландская 400-тысячная армия сдалась без единого выстрела, бельгийская 400-тысячная армия, французская 2-х миллионная армия в принципе тоже без единого выстрела(один раз Де Голь из пистолета в районе Страсбурга выстрелил в сторону Германии), английский 120 тысячный армейский корпус рванул из Франции(Дюнкер) при приближении немецких войск, всего один польский батальон на Вестерплятте СЛУЧАЙНО пострелял с испуга в сторону немцев и всё-сопротивление польской "доблестной" армии закончилось...Перечислять евротрусов можно долго!!! Вы единственно ПРАВЫ, что не все сдались, так как добровольно стали союзниками Гитлера, вроде румын, венгров, словаков, финнов, австрияков и тд.

14:04    
13:23 Снятие блокады - великий праздник, но врать-то зачем: "вся Европа сдалась фашистам без единого выстрела"?

13:23    
75 лет назад СССР салютовал из более чем 300(!!!) орудий в честь героических защитников Ленинграда и снятия с него блокады! Это был искренний праздник всего советского народа! Кинохроника тех лет запечатлела людей во всех концах Советского Союза плачущих людей от счастья за ленинградцев... Вся страна гордилась блокадниками за их волю, мужество к сопротивлению, за СИЛУ ДУХА советских лей, особенно на фоне того, что вся Европа сдалась фашистам без единого выстрела, а потом сражалась в их рядах, уничтожая наших граждан или работала на них днём и ночью...

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