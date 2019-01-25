На Украине рассматривают возможность уголовного преследования Жириновского

Генеральная прокуратура Украины не исключает, что в отношении руководителя ЛДПР Владимира Жириновского может быть возбуждено уголовное делопроизводство по стетье о посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет страны, передает "Интерфакс".

Главе партии либерал-демократов вменяют сделанные им в 2014 году публичные заявления о российской принадлежности Крыма. Также 20 марта того же года он отдал свой голос за принятие федеральных законов о включении полуострова в состав РФ.

Инкриминируемая Жириновскому статья предусматривает возможность его заочного осуждения на Украине на срок до 12 лет тюрьмы.