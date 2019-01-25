Россия поможет восстановить железные дороги на Кубе

Россия поможет Кубе модернизировать железные дороги за семь лет и 2 млрд евро, а также уйти от зависимости в поставках нефти на фоне волнений в Венесуэле, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«Мы продвинулись в проекте модернизации железных дорог Кубы. Стоимость проекта - почти 2 млрд евро, 7 лет. Договорились разбить его на два этапа: оптимизировать необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта. Думаю, что в ближайшее время выйдем на реализацию», - заявил Борисов после встречи с зампредом Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Он добавил, что Россия займется и модернизацией энергетической инфраструктуры, программу разрабатывают до 2030 года.

«Цель программы - повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от зависимости от поставок нефти. Вы догадываетесь, что это связано, в том числе, с тем, чтобы хеджировать те риски, которые происходят в Венесуэле», - сказал Борисов.

В августе стало известно, что Россия выделит 642,5 млн рублей на реставрацию купола Национального Капитолия Гаваны.