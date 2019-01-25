Чиновники пообещали "Зеленому фронту" ликвидировать свалку в Невском районе

Организация "Зеленый фронт" получила ответ от администрации Невского района о её планах относительно ликвидации крупной свалки промышленных отходов, расположенной близ путепровода "Нева" в районе пересечения Народной улицы и проспекта Большевиков.

Чиновники известили, что в 2018 году по договору подряда были проведены работы по очистке обозначенной местности от строительной ветоши, однако постфактум осмотра территории выяснилось, что мусор убран не был и территорию свалки продолжают активно захламлять. В связи с этим "администрацией района в адрес УМВД России по Невскому району направлено обращение с просьбой установить организаторов несанкционированного размещения отходов и включить данный адрес в маршрут патрулирования". Также для предотвращения проезда автомашин, ввозящих мусор, были установлены специальный железобетонные ограждения.

Отмечается, однако, что даже несмотря на то, что свалка "стоит" на районном учёте, работы по её ликвидации будут организованы только в том случае, если на это хватит бюджетных средств.