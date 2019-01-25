В Петербурге ждут свыше 150 ветеранов-блокадников из регионов России и зарубежных стран

Проживающие в разных странах и регионах России блокадники смогут принять участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В частности, ожидается приезд ветеранов из Армении, Азербайджане, Израиле, Эстонии и других стран.

Гостей праздника разместят в гостинице «Москва» бесплатно, такое решение было принято руководством отеля, вошедшим в число организаторов визита ветеранов. Встречать их начнут уже 26 января. Представители ветеранских организаций поблагодарили комитет по внешним связям Смольного и Заксобрание Петербурга за чуткое отношение и заботу к блокадникам, проживающим за пределами Петербурга.

Подробнее ЗАКС.Ру рассказал о программе мероприятий, которая ждет приглашенных в Петербург блокадников, глава муниципального образования «Красненькая речка» Александра Абраменко. По его словам, памятные мероприятия посетят блокадники из 28 регионов РФ.

В гостинице «Москва» будет проведен телемост с Берлином, где находятся те блокадники и ветераны войны, которые в силу обстоятельств проживают в Германии. Также в гостинице будет организован специальный показ фильмов «Т-34» и «Три дня до весны».

27 января, рассказал Александр Абраменко, гости примут участие в проведении парада на Дворцовой площади. 28 января комитет по молодежной политике предоставит автобус для доставки блокадников на Синявинские высоты, где состоится возложение цветов. В дни своего визита ветераны также посетят выставки патриотического объединения «Ленрезерв». Представители движения «Молодые предприниматели Дню Победы» будут все эти дни сопровождающими для блокадников, которые приехали из регионов и заграницы.

«75 лет полного освобождения от блокады - это та дата, которая объединила представителей коммерческих структур, администрации Петербурга, Законодательного собрания, общественной организации «Офицеры России», движения «Молодые предприниматели Дню Победы» и муниципальных властей. МО «Красненькая речка» в данном мероприятии выступала в качестве медиатора между всеми организаторами, - рассказал ЗАКС.Ру Александр Абраменко. - Все собрались вместе, и получился интересный и важный результат».