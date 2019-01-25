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15:36

В Петербурге ждут свыше 150 ветеранов-блокадников из регионов России и зарубежных стран

Проживающие в разных странах и регионах России блокадники смогут принять участие в  мероприятиях в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В частности, ожидается приезд ветеранов из Армении, Азербайджане, Израиле, Эстонии и других стран. 

Гостей праздника разместят в гостинице «Москва» бесплатно, такое решение было принято руководством отеля, вошедшим в число организаторов визита ветеранов.  Встречать их начнут уже 26 января. Представители ветеранских организаций поблагодарили комитет по внешним связям Смольного и Заксобрание Петербурга за чуткое отношение и заботу к блокадникам, проживающим за пределами Петербурга.

Подробнее ЗАКС.Ру рассказал о программе мероприятий, которая ждет приглашенных в Петербург блокадников, глава муниципального образования «Красненькая речка» Александра Абраменко.  По его словам, памятные мероприятия посетят блокадники из 28 регионов РФ. 

В гостинице «Москва» будет проведен телемост с Берлином, где находятся те блокадники и ветераны войны, которые в силу обстоятельств проживают в Германии. Также в гостинице будет организован специальный показ фильмов «Т-34» и «Три дня до весны». 

27 января, рассказал Александр Абраменко, гости примут участие в проведении парада на Дворцовой площади. 28 января комитет по молодежной политике предоставит автобус для доставки блокадников на Синявинские высоты, где состоится возложение цветов.  В дни своего визита ветераны также посетят выставки патриотического объединения «Ленрезерв». Представители движения «Молодые предприниматели Дню Победы» будут все эти дни сопровождающими для блокадников, которые приехали из регионов и заграницы. 

«75 лет полного освобождения от блокады - это та дата, которая объединила представителей коммерческих структур, администрации Петербурга,  Законодательного собрания, общественной организации «Офицеры России», движения «Молодые предприниматели Дню Победы» и муниципальных властей. МО «Красненькая речка» в данном мероприятии выступала в качестве медиатора между всеми организаторами, - рассказал ЗАКС.Ру Александр Абраменко.  - Все собрались вместе, и получился интересный и важный результат».  

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15:59    
Замечательное мероприятие! Молодцы организаторы!

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