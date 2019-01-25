СМИ: Гражданина Киргизии заподозрили в причастности к взрыву дома в Магнитогорске

В Магнитогорске гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова задержали по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме, передает «Новая газета» со ссылкой на киргизскую службу «Радио Свобода».

Зайнабидинов сообщил, что полицейские задержали ее мужа 16 января и требовали дать показания против людей на фотографиях, которые ему показывали. По его словам, его избивали и пытали электрическим током на протяжении шести часов.

В управлении МВД по Магнитогорскую факт пыток отрицают, за остальными комментариями просят обращаться в прокуратуру. В управлении ФСБ по Челябинской области от комментариев отказались, сказав, что не знают о причинах задержания Зайнабидинова.

Сейчас Зайнабидинов находится в СИЗО-2 Магнитогорска, сообщил правозащитник Бахром Хамроев. По его данным, прокуратура может экстрадировать мужчину в Киргизию: там его обвиняют в участии в мэжэтнических столкновения на юге страны в 2010 году.

По словам Хамроева, после взрыва в жилом доме Магнитогорска полиция давит на выходцев из стран Центральной Азии. До этого сообщалось, что полицейские массово проверяют мигрантов, в том числе водителей маршруток. В МВД тогда сообщали, что проводят «обычные профилактические мероприятия».

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознаны. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и квалифицируют происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.

Спустя три недели после трагедии ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Следкоме, комментируя заявление боевиков, призвали не доверять их сообщениям, и что версия о взрыве газа остается приоритетной.