Январь-2019 бьёт рекорды по заснеженности Петербурга

Уровень снега, покрывшего просторы Северной столицы за прошедшие 25 дней января 2019 года, побил рекордную планку 2011-го (82 см), и достиг 83 см, делится пресс-служба Смольного. Не исключено, что данная отметка в ближайшие дни может вырасти еще на пару сантиметров.

Объем вывезенного снега составил 1,5 млн кубических метров. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме: улицы и тротуары чистят свыше тысячи единиц техники и дворников.

Ввиду небывалого количества осадков грузовики со снегом вынуждены стоять в очередях перед снегоплавильными пунктами, которые, в свою очередь, перенаправляют часть машин "Водоканалу".

Проблема метелей и гололеда с начала года затронула весь город. Снег идет столь обильно, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и крепко встроенные в систему функционеры.