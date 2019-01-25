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25 января, 16:41

Дорожники вновь "поразили" петербуржцев "снежной" укладкой асфальта

Жители Выборгского района стали свидетелями "морозной" укладки асфальта: во дворе дома №5 по улице Хошимина дорожники, невзирая на холод (по данным "Яндекс.Погоды" сейчас на улице -14 градусов), прямо на снежный наст и наледь укладывают во дворе асфальт.

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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

"Самое время положить асфальт в третий раз. Даже снег не почистили. Маразм крепчает", - негодует один из очевидцев в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ранее свидетелями подобной картины стали жители Приморского района. 

Напомним, ранее Росавтодор, пренебрегая европейскими стандартами по укладке асфальта, разработал ряд собственных методик, где в том числе отмечается, что перестилать дорожное полотно в РФ можно и в ненастье, и в мороз (до -10 градусов).

Как отметил координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев, качественное обновление дорог в обозначенных выше условиях могут себе позволить лишь крупные компании, располагающие в своем "арсенале" необходимой техникой, но никак не региональные муниципальные организации.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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25 января, 21:20    
По этому адресу депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга избран Погорелов Михаил Алексеевич (Единая Россия).

25 января, 17:45    
Возможно это доделывают аварийные работы. Тогда звонок и всю фактуру -в ГАТИ.

25 января, 17:43    
Жителям - не спать! Ведь это во дворе, значит Заказчик - Мун. Администрация. Взять их крепко за яйца и узнать кто Подрядчик, какой срок по договору, кто технадзор и прочее - это общедоступная информация. Делать фотофиксацию работ и стройтехники. Срочно письмо в ГАТИ, Администрацию района, КСП, ВРИО Беглову, УБЭП, Красивый Петербург и т.д. Не допускайте, чтобы Вам какали на голову.
Наверняка это договор прошлого года, который уже оплатили, а теперь в панике выполняют.

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