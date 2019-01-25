Петербургская телебашня в день 75-летия освобождения от блокады станет маяком

Петербургская телевышка 27 января, в годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с 18:00 до 23:00 опробует на себе функции маяка: на корпусе башни заработают вращающиеся прожекторы, уведомляет пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет".

В течение обозначенного времени специальное светотехническое оборудование будет испускать узконаправленные лучи света, визуально создавая "эффект маяка".

Добавим, ранее сегодня, 25 января, стало известно о том, сколько блокадников из российских регионов и зарубежья приедут на празднества по случаю памятной даты.