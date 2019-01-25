Член ЦИК лишился научной степени из-за плагиата в диссертации

Член Центризбиркома, экс-депутат Госдумы Валерий Гальченко лишился степени кандидата социологических наук, поделился участник "Диссернета" Иван Бабицкий у себя в Facebook. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) пришла к выводу, что научная работа бывшего парламентария имеет "львиную долю" чужеродных заимствований.

Отмечается, что Гальченко самостоятельно изъявил желание "сложить" ученую степень.

"Диссернет", равно как и ВАК, нашел в 72 из 143 страниц научного труда экс-депутата "Местное самоуправление как институт развития социальной активности населения" заимствования из аналитического отчета "Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем".

В беседе с "Ведомостями" Гальченко заявил, что в качестве основы для своей работы он взял материалы съезда Всероссийского совета местного самоуправления, в котором он принимал участие в качестве председателя. Член ЦИК заверяет, что не имел представления, что не он один использует сказанное в своем научном труде.

Гальченко решил на добровольной основе отказаться от звания, между тем, деятельность на этом поприще прекращать он не намерен.