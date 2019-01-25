Amnesty International признала арестованную сторонницу "Открытой России" узницей совести

Amnesty International считает отправленную под домашний арест активистку "Открытой Россия" из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко узницей совести, "лишённой свободы за свои политические взгляды".

В поддержку активистки правозащитники объявили глобальную акцию срочной помощи.

"Это тревожный прецедент, который может открыть шлюзы для преследования сотен членов «Открытой России» по всей стране", - уверены в Amnesty International.

Напомним, 23 января Шевченко, мать троих несовершеннолетних детей, была отправлена под домашний арест на месяц и 25 суток по делу об участии в функционировании признанной "нежелательной" на территории РФ организации (ст. 284.1 УК РФ).

В поддержку члена "Открытой России" выступили видные российские правозащитники, политики, журналисты, общественники. Вмешаться обещал и президентский Совет по правам человека.

Дело в отношении Шевченко - первое возбужденное в РФ за участие в деятельности "нежелательной" организации. При этом, в самом движении не единожды подчеркивали, что на территории государства "Открытая Россия" зарегистрирована официально, и никакого спонсирования из-за рубежа у неё нет.