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25 января, 20:51

Очевидцы заметили чистящих Крюков канал вместо тротуаров коммунальщиков

Жители домов у набережной Крюкова канала заметили, что сотрудники коммунальных служб расчищают снег на льду канала вместо улиц, передает «Росбалт».

Помощник главы администрации Адмиралтейского района Юлия Старостенко в ответ на вопрос сообщила, что районные власти занимаются расчисткой снега во внутридворовых и внутриквартальных территориях. Она посоветовала обратиться в комитет по благоустройству, представители Смольного информацию пока не прокомментировали.

Уборка улиц Петербурга по-прежнему вызывает вопросы у горожан. 25 января стало известно, что пенсионерка умерла после падения на наледи в Калининском районе. В тот же день жителей Выборгского района сильно удивила укладка асфальта в снег при температуре -14 градусов. Вво «ВКонтакте» заметили ботов, заявляющих в комментариях, что снег на самом деле убирают в Петербурге тщательно.

9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. Недавно Беглов провел два совещания по вопросу уборки улиц, одно из которых – ночью


Фото: "Росбалт"



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