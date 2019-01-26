Немецкие СМИ раскритиковали идею парада в годовщину снятия блокады Ленинграда

Журналистка Зильке Бигальке в немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявила, что российским властям в годовщину 75-летия снятия блокады Ленинграда следовало бы сделать акцент на памяти о трагедии, а не героизации, в том числе с помощью парада на Дворцовой площади, передает РИА «Новости».

Битальке в статье заявила, что организуя парад, власти «отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти». Она подчеркнула, что блокада Ленинграда – это «болезненный» момент в истории России, и что это – геноцид, в результате которого «погибло более миллиона человек».

По мнению журналистки, ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы именно так назвать трагедию, а российские власти до сих пор «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам». «То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы», - утверждает Битальке.

По ее словам, и в Германии, и в России понятие «геноцид» было вытеснено, в Германии долгое время не вспоминали о блокаде Ленинграда, «одном из самых чудовищных преступлений Вермахта».

«Жертвы блокады - как хотели бы на это смотреть - отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», - заключила журналистка.

На статью отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter он заявил, что немецкие СМИ «совсем берега потеряли».

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна», - заявил Пушков.

Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдет на Дворцовой площади 27 января. Идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе, ряд деятелей заявили, что праздничное шествие неуместно для скорбной даты, петицию против мероприятия подписали свыше 4 тысяч человек. В Смольном в ответ на коллективное обращение петербуржцев сообщили, что парад организует министерство обороны России.