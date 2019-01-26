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10:37

Немецкие СМИ раскритиковали идею парада в годовщину снятия блокады Ленинграда

Журналистка Зильке Бигальке в немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявила, что российским властям в годовщину 75-летия снятия блокады Ленинграда следовало бы сделать акцент на памяти о трагедии, а не героизации,  в том числе с помощью парада на Дворцовой площади, передает РИА «Новости».

Битальке в статье заявила, что организуя парад, власти «отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти». Она подчеркнула, что блокада Ленинграда – это «болезненный» момент в истории России, и что это – геноцид, в результате которого «погибло более миллиона человек».

По мнению журналистки, ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы именно так назвать трагедию, а российские власти до сих пор «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам». «То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы», - утверждает Битальке.

По ее словам, и в Германии, и в России понятие «геноцид» было вытеснено, в Германии долгое время не вспоминали о блокаде Ленинграда, «одном из самых чудовищных преступлений Вермахта».

«Жертвы блокады - как хотели бы на это смотреть - отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», - заключила журналистка.

На статью отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter он заявил, что немецкие СМИ «совсем берега потеряли».

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна», - заявил Пушков.

Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдет на Дворцовой площади 27 января. Идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе, ряд деятелей заявили, что праздничное шествие неуместно для скорбной даты, петицию против мероприятия подписали свыше 4 тысяч человек. В Смольном в ответ на коллективное обращение петербуржцев сообщили, что парад организует министерство обороны России.

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14:55    
Не только потомков недобитых фашистов коробит от великой победы под Ленинградом.Для оставшихся в живых блокадников это второй после дня Победы праздник. Но есть гниды, вроде 11-38, 12-03 ,13-18  и другие  паны жидове вроде депутатов жидовской нации, которым наш и мой праздник поперёк горла. Ненавижу пархатую кроличью жидовню и их недоумков-подпевал. Нет сил, а так придушил бы этих мерзавцев от имени миллиона погибших. До конца жизни они мои враги.

13:30   В день Победы, 9.05.2018 г., легендарному и бессмертному музыкально-поэтическому произведению,   песне-балладе "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Муз. Г. Шапошникова, сл. В. Сааковой), исполнилось - 50 лет!...
Автор стихов - жена фронтового лётчика и мать военного лётчика, Заслуженный работник культуры Кубани, член Союза журналистов и член Союза писателей России, редактор-составитель литературно-поэтических сборников, руководитель лит.объединений, поэтесса Валентина Григорьевна Саакова (город Сочи). Автор музыки - лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества, поэт, композитор и журналист, руководивший матросскими ансам[цензура]ми Лен.ВМБ Балт.флота "Волна" и "Ладожане", в прошлом, лучший дивизионный штурман советского флота, отличник погранвойск и военкор ИТАР-ТАСС, автор-создатель музыкально-поэтических произведений, старший офицер ВМФ России Геннадий Георгиевич Шапошников (город-герой Ленинград).

13:22   виктор   лаков виктор спб79@mail.ru
снятие блокады произошло в результате действий красной армии , как и победа в в.о.в.
В память славы воинов военный парад  логичен  в день празднования обоих дат.

13:18    
подобные "парады" нужны лишь властям - выставить себя "псевдопатриотами" и постными рожами да барабанным боем скрыть свою провальную политику, которая показывает, что все достижения победы ушли коту под хвост - простому советсткому народу от победы ничего не досталось, а в "победителях" оказались вороватые правители, коррупционеры, новая путинская буржуазия поделившая между собой все богатства страны, а народу оставили фарисейские "парадные зрелища"... как известно из архивов - советскому воину-победителю после войны оставили лишшь нищиее доживание и разогнали по приютам, с глаз долой и далее при всех властителях выделяли лишь крохи... тут засранец-патриот, боярский- госдумовский бездельник - пучит рожу, оскор[цензура]ясь на высказывания западных сми - а, как он туда попал, какими-такими заслугами?.. в "скорбящихе" - все путинские тузы... навка, жена пескова - американка, скупившая крымские соляные копии тоже поди в "скорбях" о блокаде... сейчас пудрят мозги всякой "патриотикой" чтобы скрыть провальную политику путина... и чем дальше от войны - тем больше "патриотов"...

12:06    
Ойблин, еще и ЭТИ будут нас учить, как отмечать победу, и объяснять, как нам надо понимать боокаду и кем были ленинградцы - героями, жертвами или и тем, и другим. Уж если говорить о скорби, то в этот день им бы стоило засунуть свои поучения в задницу, а прислать сюда официальную делегацию на коленях стоять на Пискаревке перед нашими блокадниками, каяться и читать имена погибших.

12:05    
А по поводу "немецкие фашисты", вы батенька (тетанька) - паталогический идиот. вам лишь бы повоевать

12:03    
Согласен с немцами от и до, превратили скорбное событие в брынчание и лязганье оружием. Зачем? Давайте и новый год парадом отмечать, что за идиотская традиция...

11:51   Саша  
Немцы пусть лучше расскажут, как БОЛЕЕ 100 тысяч(!!!!!!!!!) их соплеменников после поражения Гитлера в 1945 году массово покончили жизнь самоубийством не видя смысла дальнейшей жизни без фашистской Германии! Даже своих родных детей по 3-5 человек загоняли в реки(озёра) и топили, вешали их на яблонях и грушах в садах...Это же правда! А они-немцы сейчас нас учат, как нам отмечать снятие немецкой блокады с Ленинграда, унесшей миллион жизней...Цинизм крепчает!

11:38    
Абсолютно правильно. Это день памяти и скорби. А очередная демонстрация оружия и «силы» (которых уже давно нет) неуместны.

11:19    
Все враги России, как внешние, так и внутренние, против парада в честь героических защитников Ленинграда! Им бы хотелось, чтобы русские вместо парада военной техники стояли у стены плача и размазывали сопли по щекам...Не будет этого, потому что МЫ-РУССКИЕ, у нас совершенно другой менталитет! Мы сначала СЛАВИМ героев, потому и парад, а потом оплакиваем жертвы под рюмку водки!

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