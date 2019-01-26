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16:28

За пикет против Путина и Госдумы задержали четверых активистов на Невском

Полиция задержала на Невском проспекте нескольких активистов «бессрочного протеста» по «обращению граждан», сообщается в Telegram-канале «Помощь задержанным СПб».

Активисты стояли в одиночных пикетах на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, передает канал «Жизнь защитника». Среди задержанных – Роман Самойлов, Мария Малышева, Дмитрий Дорохин и Александр Миронов. Самойлов держал в руках плакат «Только Госдума обижается на правду», Малышева – плакат в поддержку «Открытой России», Миронов – плакат со словами благодарности врио губернатора Александру Беглову за «бесплатный каток».

Предположительно, активистов везут в 78-й отдел полиции.



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