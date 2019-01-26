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16:28

За пикет против Путина и Госдумы задержали четверых активистов на Невском

Полиция задержала на Невском проспекте нескольких активистов «бессрочного протеста» по «обращению граждан», сообщается в Telegram-канале «Помощь задержанным СПб».

Активисты стояли в одиночных пикетах на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, передает канал «Жизнь защитника». Среди задержанных – Роман Самойлов, Мария Малышева, Дмитрий Дорохин и Александр Миронов. Самойлов держал в руках плакат «Только Госдума обижается на правду», Малышева – плакат в поддержку «Открытой России», Миронов – плакат со словами благодарности врио губернатора Александру Беглову за «бесплатный каток».

Предположительно, активистов везут в 78-й отдел полиции.



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21:43   Моё имя   agribkov79@yandex.ru
Во трусливое правительство-только воровать, своих врагов-которые ворьё на чистую воду выводят-по тюрьмам распихивать и убивать, всё взрывать,пилить бюджет сидя на шее у населения и обложившись спецурой в качестве личной охраны-и всё фальсифицировать-от выборов до соц.опросов и воровать, воровать, воровать...

20:23    
18:28 вытряхни из подгузников. То так рьяно возмущаешься, что обделался. Не надо и к бабке идти, к гадалке. Грех с тобой приключился. Ждёт тебя большая стирка, голубая голуба!

20:11    
См. новость ЗАКС - 17-58 - пикетчиков-геев в Москве НЕ задерживают.

19:22    
путин это мадуро и ким чен эн в одном флаконе - выстроил феодальное правление, которое защищает штыками и репрессиями...

18:28    
Всех задержанных экстремистов надо отправлять на каторжные работы куда-нибудь на урановый рудник!

18:12    
Кто такой Путин, что нельзя быть против него?

17:27    
За что?

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